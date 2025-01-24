Военкора Мартемьянова наградили орденом Мужества посмертно

Мартемьянова наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Военкор погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю, который двигался по трассе Донецк — Горловка. Российские журналисты возвращались в Донецк со съемки последствий обстрелов в Горловке. Журналисты различных СМИ получили травмы.

В начале января Мартемьянова наградили Орденом Республики. Награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.