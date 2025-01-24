Военкора Мартемьянова наградили орденом Мужества посмертно

Внештатного корреспондента издания «Известия» Александра Мартемьянова нагадили орденом Мужества посмертно. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте.
Мартемьянова наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Военкор погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю, который двигался по трассе Донецк — Горловка. Российские журналисты возвращались в Донецк со съемки последствий обстрелов в Горловке. Журналисты различных СМИ получили травмы.
В начале января Мартемьянова наградили Орденом Республики. Награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.
В Киеве прогремели взрывы
Келлог озвучил безвозвратные потери ВСУ в конфликте
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте