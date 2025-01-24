Военкора Мартемьянова наградили орденом Мужества посмертно

Фото: РИА «Новости»

Внештатного корреспондента издания «Известия» Александра Мартемьянова нагадили орденом Мужества посмертно. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте.

Мартемьянова наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Военкор погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю, который двигался по трассе Донецк — Горловка. Российские журналисты возвращались в Донецк со съемки последствий обстрелов в Горловке. Журналисты различных СМИ получили травмы.

В начале января Мартемьянова наградили Орденом Республики. Награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.

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