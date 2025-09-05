Медицинскую систему для лечения травм разработали в Королеве

Ученые из Королева разработали медсистему для оказания помощи участникам спецоперации. Она позволяет лечить различные травмы.

Лазерную систему создали специалисты «Военно-инженерной корпорации» в Королеве. Они назвали ее «Авангард».

Благодаря излучателю и оптическим преобразователям можно управлять режимами лазерного излучения и лечить раны самых разных видов, в том числе огнестрельные и минно-взрывные, а также длительно незаживающие раны, трофические язвы и пролежни, обморожения и ожоги различной степени и стадии, расхождение послеоперационных швов и рубцы.

При этом не нужны специальные повязки и антибиотики, ведь патогенная флора уничтожается лазером. Кроме того, идет стимуляция регенерации тканей.

Разработка уже прошла испытания в институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Теперь ее будут использовать в госпиталях и центрах реабилитации для лечения участников спецоперации.