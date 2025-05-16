Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на встречу. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
В районе 13:00 машина прибыла в офис президента Турции в Стамбуле. Остальная часть российской делегации добралась до места встречи раньше.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, заявил, что Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам на высоком уровне.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на скорое начало российско-украинских переговоров в Стамбуле. Официальный представитель Кремля отметил, что пока рано делать выводы о переговорах. Нужно дождаться результатов первой встречи российской и украинской делегаций.
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