Украина не готова идти на компромиссы в переговорах с Россией, а это приведет к новым территориальным потерям и вынудит Москву реагировать. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщила газета Wall Street Journal .

«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [стран], то тогда мы будем вынуждены отвечать», — сказал Мединский.

Он предупредил, что отказ Киева от компромиссов приведет к территориальным потерям для Украины. Мединский также заявил, что «с Россией невозможно вести длительную войну», и привел в пример 21-летнюю войну со Швецией.

Ранее Мединский предупредил, что временное перемирие в украинском конфликте вместо долгосрочного мира может привести к ядерной войне, потому что Украина и НАТО попытаются вернуть новые территории России.

Помощник президента также отметил, что после массированных атак со стороны ВСУ россияне требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по украинским городам.