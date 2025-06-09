В России потребовали жестокого удара по Киеву

После массированных атак ВСУ по территории РФ россияне требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по украинским городам. Об этом в беседе с RT рассказал помощник президента России, глава делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский.

Он отметил, что россияне требуют более решительных и серьезных действий после атаки ВСУ, в частности, после недавнего подрыва моста в Брянской области. Чиновник заявил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм и после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров в Стамбул.

«После этого граждане требуют: нужно „Орешником“ по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — подчеркнул Мединский.

По итогу второго раунда переговоров на родину из украинского плена вернулись российские бойцы. Мединский отметил, что российская сторона продолжит работать, чтобы военнослужащие ВС РФ вернулись в Россию.