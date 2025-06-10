Временное перемирие вместо заключения долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта грозит началом ядерной войны, потому что Украина и НАТО предпримут попытки вернуть обратно новые территории России. Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Спустя какое-то время Украина с союзниками вступит в НАТО, попробует его (речь о новых регионах России — прим. ред.) отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — заявил он.

Мединский подчеркнул, что Россия хочет исключить повод создания не признанной никем территории наподобие «гигантского Карабаха», что в дальнейшем может спровоцировать ядерное противостояние. Избежать такого исхода ситуации сможет только признание новых российских регионов и заключение полноценного мирного соглашения.

Ранее бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что если Украина не примет меморандум России, то специальная военная операция может продлиться как минимум до 2026 года.