Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной «500 на 500» до конца недели

До конца недели Россия и Украина должны передать друг другу по 500 военнопленных. Об этом сообщил в телеграм-канале помощник российского президента Владимир Мединский.

«Главное, наши вернутся», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны объявило, что стороны обменялись военнопленными в формате «200 на 200», и поблагодарило за посредничество ОАЭ и США. Сейчас освобожденным российским солдатам оказывают помощь на территории Белоруссии.

Кроме того, накануне президент Владимир Путин передал министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, приехавшему в Москву, двоих украинских военнопленных с венгерским гражданством, которых насильно мобилизовали в ВСУ.