Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина передали друг другу по 200 военнопленных. Об этом сообщило Министерство обороны.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают помощь. В ближайшее время они вылетят домой. Минобороны поблагодарило ОАЭ и США за посредничество.

Ранее этот обмен в разговоре с РБК анонсировал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он напомнил, что в прошлый раз стороны передали друг другу военнопленных ровно месяц назад, 5 февраля.

Кроме того, накануне президент Владимир Путин освободил двоих венгерских пленных, насильно мобилизованных украинскими властями. Он разрешил приехавшему в Москву министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто забрать их с собой.