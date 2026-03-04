Путин освободил двух венгров-военнопленных, насильно мобилизованных в ВСУ

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сможет на своем самолете забрать из России двух военнопленных граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ. Такое решение принял президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Попавшие в российский плен венгры имеют двойное гражданство, их освободили по просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О своем решении Путин заявил в ходе встречи с главой МИД Венгрии в Кремле.

«Они принудительно были мобилизованы, и мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой на самолете, на котором вы сегодня приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт», — отметил глава государства.

Путин провел телефонный разговор с Орбаном 3 марта. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мировой энергетический рынок. Путин оценил принципиальную позицию венгерского коллеги, который поддерживает политико-дипломатическое решение конфликта.