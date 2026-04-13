Медийные супруги-операторы дронов ВСУ ликвидированы на Покровском направлении

На Украине гражданские супруги заключили контракт на военную службу и погибли на Покровском направлении. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ракитнянской поселковой общины.

Богдан Полищук 1993 года рождения, жил в поселке Ракитное. Он подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины и занял должность командира экипажа беспилотных летательных комплексов.

Вслед за мужчиной в зону СВО отправилась его возлюбленная. Ольга Сурковая 1991 года рождения из Киева служила оператором дронов. Оба погибли 24 марта под точечным ударом российских войск в районе села Сергеевка в ДНР при выполнении боевого задания.

Пара числилась в 152-й отдельной механизированной бригаде и прославилась благодаря пропагандистским роликам ВСУ, сообщило издание «Военное дело». Созданная в 2023 году бригада участвовала в нападении на Курскую область.

