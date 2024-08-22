Жительница Курской области рассказала, как ВСУ дронами убили супружескую пару

Жительница села Большое Солдатское в Курской области рассказала, что украинские военные специально бьют по мирным гражданам дронами. Женщина поделилась историей с РИА «Новости» .

По ее словам, удары ВСУ убили на месте супружескую пару.

«Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена», — рассказала она.

Собеседница агентства отметила, что ВСУ также обстреливают проезжающие машины.

Ранее вдовец Артем Кузнецов из Суджи рассказал, что его беременная жена, которая умерла от удара ВСУ, могла инстинктивно заслонить собой сына и тем самым уберечь его от атаки. У мальчика три осколочных ранения.

Происшествие случилось, когда мужчина ехал в разных машинах с супругой. Его автомобиль был в 100 метра впереди. В тот момент он увидел украинского военного, который открыл по ним огонь. Глава семейства успел проскочить обстрел. На второй автомобиль пришлась большая часть автоматной очереди.