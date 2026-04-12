Бойцы ВС России уничтожили группу ВСУ в лесу под Харьковом

Кадыров: ВС России уничтожили группу ВСУ и блиндаж на Харьковском направлении

Об уничтожении небольшой группы ВСУ и блиндажа на Харьковском направлении рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры операции он опубликовал в своем телеграм-канале .

Бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура Минобороны России под командованием Муслима Товзаева с позывным Пуля продолжили работу на Харьковском направлении. Кадыров рассказал, что военнослужащие обнаружили на Харьковском направлении группу боевиков ВСУ.

«В ходе очередного эпизода наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку», — написал он.

По словам Кадырова, рядом заметили и оборонительные сооружения. После уточнения координат ударные дроны совершили по этим целям точечные атаки.

«Рядом обнаружился и блиндаж — скромное, но недолговечное укрытие», — отметил глава республики.

Он добавил, что в результате работы все цели уничтожены. От бойцов ожидали именно такого результата.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что 8 апреля российские военные углубились в оборону ВСУ почти на шесть километров в Харьковской области. По его словам, подразделения ВС России продвинулись на участке Ольховатка — Колодезное.