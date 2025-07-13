Медали «Ветеран боевых действий» вручили 25 участникам СВО в Люберцах

Вручение медалей ко Дню ветерана боевых действий прошло в картинной галерее в Люберцах. В рамках праздника участники спецоперации получили награды за отвагу и мужество.

Медали вручили 25 бойцам, а еще четырем — благодарности за активную жизненную позицию и вклад в развитие городского округа.

«Медаль „Ветеран боевых действий“ — это особая награда для участников боевых операций и ветеранов, проявивших отвагу и мужество. Она символизирует вклад каждого героя в общую Победу и защиту Родины. Мы гордимся нашими героями и их достижениями. Особая поддержка нашим защитникам всегда оказывается со стороны семей: матерей, жен и детей», — отметил руководитель Люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

На торжественную церемонию вручения пригласили представителей благотворительных фондов «Домашний очаг» и «Братские сердца», оказывающих гуманитарную помощь участникам СВО.

Отметим, Ассоциация ветеранов СВО в Люберцах активно развивается. В ней зарегистрированы около 70 участников спецоперации. Организация создана по инициативе президента Владимира Путина, а в Подмосковье заработала по поручению губернатора Андрея Воробьева.