Медаль «За ратную доблесть» вручили участнику СВО из Химок

Торжественную церемонию провели в отделении общественной организации «Гордость Подмосковья». Вручили награду участнику специальной военной операции председатель объединения Иван Захаров и заместитель руководителя химкинского «Боевого братства» Сергей Макаров.

«Мы знакомы с Сергеем очень давно. Это невероятный человек. Он добровольно отправился защищать Родину в рядах первых. До этого не был связан с армией — больше 11 лет он отработал промышленным альпинистом. Конечно, гордость берет за таких людей!» — поделилась лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Помимо этого, Сергей Хакимов занимается добровольческой деятельностью: более 10 лет он был инструктором по альпинизму для учащихся образовательного учреждения.

«Были, конечно, разные ситуации. И ранения, и потери боевых товарищей. Но я никогда не думал о том, чтобы бросить все это. Сейчас, когда наша страна в опасности, мы ей нужны, и мы обязаны отдавать свой долг Родине», — поделился Сергей Хакимов.

Ранее боец был отмечен медалями Жукова и «За боевые заслуги».