МЧС за полгода обезвредило в ДНР более 9 тысяч взрывоопасных предметов

На освобожденной территории ДНР продолжается разминирование. С начала 2026 года пиротехники обследовали здания площадью более 13 тысяч квадратных метров и обезвредили свыше девяти тысяч взрывоопасных предметов. Об этом начальник главного управления МЧС России по республике Дмитрий Костямин сообщил ТАСС .

По его словам, разминирование территории проводится по плану, который ежегодно согласуется с местным кабмином. Пиротехнические подразделения специализированного спасательного центра МЧС России учитывают при его составлении заявки от жителей, ресурсоснабжающих организаций и властей.

«С начала 2026 года ими обследовано порядка 160 гектаров открытой территории, а также более 13 тысяч квадратных метров зданий и сооружений различного назначения. За этот период обнаружено и обезврежено свыше девяти тысяч взрывоопасных предметов», — сказал Костямин.

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