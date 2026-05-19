Два пиротехника МЧС погибли при разминировании в ДНР

Два сотрудника отряда пиротехнических работ МЧС погибли 18 мая при разминировании в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

«Сотрудники <...> проводили разминирование в одном из населенных пунктов республики. К сожалению, во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП», — уточнили в МЧС.

Один из погибших, 26-летний Антон Бондаренко, — начальник отдела пиротехнических работ, в МЧС прослужил шесть лет. На СВО — с первых дней, разминировал территорию в Волновахе и Мариуполе. У него остались жена и годовалый сын.

Дмитрий Медведев, которому было 29 лет, присоединился к спасателями МЧС в апреле 2022 года в должности водителя-сапера. Он занимался транспортировкой взрывоопасных предметов на площадки для их уничтожения. У Медведева остались жена и двое сыновей.

На Ореховском направлении российским бойцам удалось выскочить из блиндажа за секунды до того, как ВСУ накрыли и сожгли укрепление. По блиндажу отработали более десятка дронов противника.