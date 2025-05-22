«От ГУР». Неразорвавшийся дрон нашли в ДНР после удара ВСУ
Беспилотник с надписью «От ГУР» нашли на месте обстрела в Пантелеймоновке
Неразорвавшийся ударный беспилотник с надписью «От ГУР» нашли на месте обстрела в Пантелеймоновке в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев.
Он отметил, что ВСУ применили для атаки ударный беспилотник типа «Крыло».
«На многоэтажном доме лежит остаток несдетонировавшего БПЛА, который на данный момент требует разминирования», — сказал Переверзев.
Российские военнослужащие обнаружили на фрагментах упавшего дрона надписи, которые доказывают его принадлежность к Главному управлению разведки Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка рядом с Авдеевкой ранения получили восемь человек, в том числе подросток. Боевики совершили по населенному пункту 10 атак из ракет HIMARS.