Матвиенко: Россия не готова оценивать план Трампа по урегулированию на Украине

Россия не готова оценивать предложения кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, в связи с тем, что нет никакого понимания, в чем же они состоят. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, ее слова привела « Парламентская газета ».

«Мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретеров, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта», — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что хотела бы ознакомиться с планом, прежде чем давать ему какую-либо оценку.

Ранее школьница из Луганска, попавшая на украинский сайт «Миротворец», написала письмо Трампу, призвав его остановить поставки вооружений на Украину.

Сам Трамп рассказал, что в телефонном диалоге с Зеленским напомнил ему, что Россия когда-то победила наполеоновскую Францию и гитлеровскую Германию.