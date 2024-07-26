Трамп в разговоре с Зеленским напомнил, что Россия одержала победу над Гитлером

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости урегулировать конфликт на Украине. Об этом экс-глава Штатов рассказал на канале Fox News .

«Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. <…> [Россияне] победили Гитлера. Они победили Наполеона», — заявил Трамп.

Он напомнил, что весеннее наступление Украины «так и не материализовалось». Российские военные установили множество мин, а также имеют в своем арсенале «тысячи танков».

Политик выразил уверенность, что украинский конфликт можно было бы предотвратить, однако нынешний президент США не сделал этого.

Трамп неоднократно заявлял, что если станет лидером Америки, то быстро закончит украинский кризис. Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин предложил экс-главе Штатов посетить Донбасс после вероятного переизбрания. Так политик сможет «из первых уст узнать» мнение местных жителей о зверствах ВСУ.