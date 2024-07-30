Юная жительница Луганска написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В своем послании она попросила его помочь остановить поставки западных вооружений ВСУ. Цитату привело РИА «Новости» .

«Это письмо я написала потому, что считаю, что сейчас в США кроме Трампа нет адекватных политиков. Да, он не является другом России, но он единственный, кто на сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к третьей мировой войне», — отметила она.

В открытом письме девочка обратилась к кандидату в президенты США с просьбой повлиять на поставки вооружений Украине. Также школьница написала, что знает о недавнем покушении на Трампа и рада, что для него все завершилось с минимальными последствиями.

Девочка напомнила, что боевые действия в Донбассе начались в 2014 году. Все это время продолжают гибнуть дети и это нужно как можно скорее остановить.

Ранее Лавров передал генсекретарю ООН Антониу Гутерришу видеоролик, в котором луганская школьница попросила прекратить украинские обстрелы и остановить убийства детей в Донбассе.