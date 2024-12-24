Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году

Переговорный процесс по Украине может начаться в 2025 году, но диалог будет непростым. Таким мнением поделилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА «Новости» .

В любых переговорах нужно искать компромисс, но при жестком соблюдении озвученных Россией условий, подчеркнула Матвиенко.

«Я не буду повторять, вы их прекрасно знаете. Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим», — заявила она.

Спикер Совфеда напомнила, что российские власти неоднократно заявляли о готовности сесть за стол переговоров. Но повторения истории с Минскими соглашениями больше не будет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил завершение украинского конфликта в 2025 году. Он напомнил слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина уже потерпела поражение.