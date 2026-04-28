Матрос Суворов уничтожил украинский безэкипажный катер барражирующим боеприпасом

«В районе одного из участков местности рядовой Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. В ходе наблюдения Александр обнаружил безэкипажный катер противника, после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом», — отметили в сообщении.

Благодаря профессионализму рядового Суворова удалось не допустить прорыва украинских боевиков, а российские войска смогли выполнить поставленную задачу.

Накануне ударные FPV-дроны группировки «Север» провели массированную атаку, уничтожив долговременные опорные пункты и фортификационные укрытия ВСУ на Сумском направлении. Украинские боевики безуспешно пытались подавить беспилотники с помощью средств РЭБ.