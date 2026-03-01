Матерей и жен участников СВО поздравили с наступающим праздником в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре 28 февраля прошел вечер красоты и душевного тепла для матерей, жен и сестер защитников Отечества. Порядка 30 женщин получили возможность отвлечься от повседневных забот и разделить праздник в кругу близких по духу людей.

Гостей встречали сотрудники учреждения и студентки Можайского техникума, подготовившие для виновниц торжества настоящий праздник красоты. Прямо перед началом мероприятия развернули работу сразу три стилизованные фотозоны, каждая из которых позволяла сделать запоминающиеся кадры.

Особую атмосферу заботы создали будущие мастера индустрии красоты. Студентки выпускного курса по направлению «Парикмахерское искусство» Можайского техникума помогали женщинам преобразиться: пока одни девушки поправляли макияж, другие доверяли рукам юных стилистов создание праздничных причесок.

Процесс преображения проходил в непринужденной беседе. Организаторы накрыли столы с чаем и пирогами, благодаря чему мероприятие больше походило на душевные посиделки. Женщины общались, делились новостями и просто наслаждались возможностью побыть в кругу тех, кто их понимает без лишних слов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова. Она поздравила женщин с наступающим праздником, подчеркнув их силу духа и терпение. Также теплые слова в адрес присутствующих прозвучали от социального координатора Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Галины Аксеновой. Она отметила важность подобных встреч для сохранения эмоциональной связи и взаимопомощи.

Предприниматели Можайского округа оказали содействие в организации чаепития, предоставив вкусные угощения, которые создали на столах атмосферу домашнего уюта.