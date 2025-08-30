Мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в Жуковском

Ко Дню города в парке культуры и отдыха в Жуковском организовали военно-патриотическую экспозицию и волонтерский пункт «Все для Победы». Для гостей провели мастер-классы по плетению тактических браслетов, изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, а также занятия по основам оказания первой медицинской помощи.