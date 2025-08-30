Мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в Жуковском
Ко Дню города в парке культуры и отдыха в Жуковском организовали военно-патриотическую экспозицию и волонтерский пункт «Все для Победы». Для гостей провели мастер-классы по плетению тактических браслетов, изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, а также занятия по основам оказания первой медицинской помощи.
Все желающие попробовали свои силы в сборке и разборке автомата, поучаствовали в шахматных турнирах и написали послания бойцам специальной военной операции на акции «Письмо солдату».
Площадку подготовили представители движения «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой гвардии Единой России», участники военно-патриотического клуба «Каскад», волонтерского объединения «Жуковяз» и молодежного центра «Дружба».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.