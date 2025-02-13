Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей прошел в Воскресенске

Волонтеры Воскресенска изготовили новую партию окопных свечей для участников спецоперации. Также в округе вновь собрали гуманитарную помощь.

Мероприятие провели в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Организовали его сотрудники Дома культуры в селе Косяково и руководители общественного патриотического благотворительного центра «Вектор».

Участникам мастер-класса рассказали об использовании блиндажных свечей на передовой. Так, ими солдаты обогревают палатки, с их помощью сушат вещи и кипятят воду.

Также активисты передали представителям Центра «Вектор» очередную партию гуманитарной помощи. Ее собрали жители села Косяково, деревни Глиньково и города Воскресенск. В ближайшее время груз отправят на передовую.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске стартовал сбор гумпомощи для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества.