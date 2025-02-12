Сбор гумпомощи для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества начался в Воскресенске

В преддверии Дня защитника Отечества участники организации «Волонтеры Подмосковья» из молодежного центра «Олимпиец» участвуют в акции «Доброе дело — нашим Защитникам». Вещи, продукты, медикаменты можно принести в любой из четырех пунктов сбора гуманитарной помощи в Воскресенске.

Как рассказала директор Муниципального учреждения «Молодежный центр „Олимпиец“» Евгения Савельева, ребята из Воскресенска принимают активное участие в акции сбора помощи для военнослужащих, находящихся на передовой.

«Сейчас наши волонтеры занимаются разбором собранной помощи, они сортируют ее по разным категориям: одежда, медикаменты, продукты», — добавила Савельева.

Все желающие могут присоединиться к акции и принести бритвенные наборы, зубные щетки, мыло, шампуни и гели, жгуты, спиртовые салфетки, гемостатические губки, противоожоговые пластыри и гели, шприцы, бинты, медикаменты. Помимо этого, защитникам необходимы теплые вещи, лекарства и продукты с длительным сроком хранения, консервы и армейские сухпайки, канцелярские товары и наборы одноразовой посуды.

Напомним, гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции принимают в Воскресенске в следующих пунктах: в Центре патриотического направления «Аквариум» на улице Лермонтова, дом № 13, телефон для связи 8 (919) 724-88-89, в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей на Октябрьской улице, дом № 16, там работает горячая линия 8 (800) 101-101-55-16, режим работы пункта с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15, в Воскресенском колледже на улице Коммуны, дом № 3, телефон 8 (49-64) 43-87-83, отделение работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00 и в Муниципальном автономном учреждении «Центр культуры и досуга „Радость“» в поселке Виноградово на Коммунистической улице, дом № 1, телефон пункта 8 (916) 576-55-56, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.