Мастер-класс по фотографии провели для семей участников СВО в Серпухове

Специалисты Единого центра поддержки бойцов СВО и членов их семей и Серпуховского центра фотоискусства имени Николая Андреева и Василия Улитина провели прогулку в живописном Принарском парке. Юрий Сурков и Инга Назарова помогли участникам освоить азы профессиональной фотографии.

Участники использовали профессиональные камеры и смартфоны. Им рассказали про мобильную съемку, научили делать красивые снимки.

Фотопрогулка помогла семьям участников СВО отдохнуть, научиться новому и выразить чувства через творчество.

В конце отметили лучшие работы. Проект продемонстрировал, как искусство может объединять и вдохновлять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.