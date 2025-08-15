Мастер-класс по фотографии провели для семей участников СВО в Серпухове

Специалисты Единого центра поддержки бойцов СВО и членов их семей и Серпуховского центра фотоискусства имени Николая Андреева и Василия Улитина провели прогулку в живописном Принарском парке. Юрий Сурков и Инга Назарова помогли участникам освоить азы профессиональной фотографии.
Участники использовали профессиональные камеры и смартфоны. Им рассказали про мобильную съемку, научили делать красивые снимки.
Фотопрогулка помогла семьям участников СВО отдохнуть, научиться новому и выразить чувства через творчество.
В конце отметили лучшие работы. Проект продемонстрировал, как искусство может объединять и вдохновлять.