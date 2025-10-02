Массовый блэкаут на Украине: от Сум до Запорожья Россия методично погружает города в темный апокалипсис

Российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В Днепропетровске блэкаут, в Запорожье, Сумской и Черниговской областях сообщили о перебоях с электричеством, написал Shot .

Власти также сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС. Без электричества остался новый саркофаг над разрушенным четвертым блоком станции после удара по станции в Славутиче. Очевидцы в Днепропетровск сообщили, что в небе видели несколько ярких вспышек.

Помимо Днепропетровска обесточенными оказались Конотопский и Шосткинский районы в Сумской области. Уличного освещения нет в Чернигове, водоканал работает на генераторах, а электричество населению подают по графику.

В Харьковской области после утренних ударов «Геранями» по ТЭЦ электричество не вернули даже к ночи.

Российские военкоры утверждают, что по Днепропетровску запустили баллистическую ракету «Ярс». На это указывает голубоватое свечение на фотографиях.

По другой версии, по украинскому городу ударили «Орешником». Минобороны России пока никак не прокомментировали эту информацию.