Повреждение энергоинфраструктуры обесточило север Украины

Масштабное отключение электроэнергии произошло в северных районах Сумской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщила компания Сумыоблэнерго в своем Telegram-канале.

В энергокомпании уточнили, что в результате повреждения критической инфраструктуры обесточили Конотопский и Шосткинский районы. Частичные отключения затронули населенные пункты этих территорий.

Авария оставила без электроснабжения значительное количество потребителей.

Ранее, в ночь на 1 октября, мощнейшие взрывы прогремели в Харькове. Местные военные предупредили о «скоростных целях» в направлении города, власти города заявили, что опасаются не только КАБов, но и серьезной баллистики.