Массовые мероприятия в Сызрани отменили после атаки БПЛА на город

До конца недели в Сызрани отменили массовые мероприятия. Об этом заявила пресс-служба администрации городского округа.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — заявили в мэрии.

В результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд в четырехэтажном жилом доме. Погибли два человека — женщина и ребенок. Спасатели достали из-под завалов еще четырех пострадавших, среди них один несовершеннолетний. Всего из здания эвакуировали 39 жильцов.

В городе развернули ПВР, там людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. К ликвидации последствий обрушения привлекли 317 спасателей и 73 единицы техники.

После происшествия СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи начали осматривать место ЧП, допрашивать очевидцев и потерпевших.