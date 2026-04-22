Дело о теракте возбудили после атаки БПЛА на Сызрань

СК завел дело о теракте после атаки украинских БПЛА на жилой дом в Сызрани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских БПЛА на многоэтажный дом в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что в результате атаки погибли женщина и ребенок, еще несколько человек получили ранения.

«Повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили после попадания БПЛА в многоквартирный дом, где произошло обрушение части подъезда», — подчеркнула она.

Следователи проводят осмотр мест ЧП, допрашивают потерпевших и очевидцев, изымают записи с камер видеонаблюдения. Также СК назначил судебно-медицинские экспертизы.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев уточнял, что всего в результате атаки дронов пострадали 12 человек. Спасатели обнаружили тела погибших под завалами.