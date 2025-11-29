Массированный удар высокоточным оружием ВС России нанесли по объектам Киева

Массированный удар высокоточным оружием по объектам в Киеве вызвал масштабные перебои энергоснабжения в нескольких районах города. О взрывах сообщили местные власти и украинские СМИ.

Ракетный обстрел столицы включал применение крылатых ракет «Калибр», баллистических комплексов «Искандер» и ударных дронов «Герань». Одной из целей атаки стала Трипольская теплоэлектростанция.

«„Герани-3“ бьют по Трипольской ТЭС», — подтвердили местные телеканалы.

В Оболонском районе города частично прекратилась подача электроэнергии. Взрывы также прогремели в городе Фастове на окраинах Киева. Там также зафиксировали отключение электричества.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Под удар попали предприятия украинского оборонного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ.