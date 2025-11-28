Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке о проведении спецоперации.

Действия российских военных стали ответом на атаки по гражданским объектам на российской территории. Под удар попали предприятия украинского оборонного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ.

В ведомстве также сообщили о поражении цехов по производству боеприпасов и ударных беспилотников, мест хранения безэкипажных катеров, пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистических подразделений и иностранных наемников.

Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Васюковка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Село освободили подразделения Южной группировки войск.