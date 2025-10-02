Массированный удар нанесли этой ночью по Одессе: прогремело не менее 20 взрывов

В Одессе произошли взрывы, местные власти сообщили об атаке дронов

Серия мощных взрывов потрясла Одессу в ночь на 2 октября. Первым о происшествии сообщил украинский телеканал «Общественное».

Местные жители также писали в соцсетях о звуках взрывов, которые раздавались в разных районах города. Позднее уже мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к населению.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях. Также градоначальник уточнил, что под угрозой ударов оказались центральная часть города и Пересыпский район.

По предварительной информации, всего в Одессе прогремели не менее 20 взрывов. Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.

Некоторые районы города остались без электричества. После одного из «прилетов» в районе Пересыпи возник пожар. На месте работают экстренные службы.

О взрывах сообщали также власти Киевской области. Предварительно, здесь под удар также попали объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, за несколько часов до этого жителей Днепропетровска встревожила странная голубая вспышка в небе. Некоторые украинские блогеры высказывали предположения о том, что речь могла идти о баллистической ракете.

Позднее появилась и официальная версия украинских властей. Согласно ей, в Днепропетровске взорвалась подстанция.