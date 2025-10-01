Доигрались. Украинское небо загорелось голубым: ударили новым оружием?

В ночь на 1 октября жители Днепропетровска стали свидетелями странного и пугающего явления. Небо над городом внезапно окрасилось в ярко-голубой цвет, местные блогеры сообщили и о грохоте нехарактерного взрыва.

Соцсети моментально заполнили видео вспышки. Необычный характер зарева вызвал панику среди горожан. Люди сообщали о «громыхающем небе» и «свете, который был ярче дня».

Некоторые украинские каналы тут же предположили, что речь идет о прилете межконтинентальной ракеты «Ярс». В комментариях люди сравнивали увиденное с «ядерным взрывом».

Высказывались предположения и о взрыве «Орешника». На это, по мнению авторов таких идей, указывало голубоватое свечение, заметное на видеороликах. Сразу после вспышки в городе начались проблемы с электричеством.

Российские военкоры сочли, что такая информация вряд ли соответствует действительности. И предположили, что речь идет всего лишь о крупной аварии на подстанции.

Что произошло на самом деле, доподлинно неизвестно до сих пор. Один из украинских журналистов заявил, что вспышка в Днепропетровске объясняется аварией на трансформаторе мощностью 150 киловатт на шинном заводе.

Он уточнил, что вспышка «предварительно, не связана с боевыми действиями».

Минобороны России об ударе по военной инфраструктуре в Днепропетровске не докладывало. Однако именно по легитимным целям в этом городе в ноябре 2024 года российская армия запустила «Орешник».