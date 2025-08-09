Массированный налет дронов перед переговорами. Сбили уже 26 БПЛА ВСУ

Украина предприняла попытку провести массированный налет дронов по объектам в России. О деталях удара сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале .

Всего за два часа, с 18:00 до 20:00, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников. Речь идет об аппаратах самолетного типа.

Семь дронов сбили над Тульской областью, еще семь — над Брянской. Четыре аппарата уничтожили над Краснодарским краем, три ликвидировали над Калужской областью.

Два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и еще два сбили над Орловской областью. Один дрон перехватили в небе над Курской областью.

Это уже второй за день масштабный налет украинских дронов на Россию. С 15:30 до 18:00 противовоздушная оборона нескольких российских регионов ликвидировала 35 беспилотников. Из них 19 уничтожили над Краснодарским краем.

При атаке БПЛА на Кубани пострадали четверо. Осколками дрона посекло шесть автомобилей и семь домов.

Около 21:00 Росавиация также сообщила о временном прекращении работы сочинского аэропорта. Накануне эта воздушная гавань дважды приостанавливала прием и выпуск самолетов из-за украинских беспилотников.