На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили осколочные ранения в результате дневной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. На местах работают городские службы, проводится оценка ущерба и восстановительные работы.
Синяговский призвал жителей не снимать работу ПВО и не приближаться к обломкам дронов, а при обнаружении подозрительных предметов звонить по номеру 112 или на «горячую линию» администрации района.