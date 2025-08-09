На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили осколочные ранения в результате дневной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале .

По его словам, повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. На местах работают городские службы, проводится оценка ущерба и восстановительные работы.

Синяговский призвал жителей не снимать работу ПВО и не приближаться к обломкам дронов, а при обнаружении подозрительных предметов звонить по номеру 112 или на «горячую линию» администрации района.

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении за 3,5 часа почти 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами.