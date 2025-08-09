Средства ПВО сбили за три часа почти 30 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за 3,5 часа почти 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны поразили в период с 12:00 до 15:30. Всего военные сбили 27 аппаратов. По данным оборонного ведомства, 11 беспилотников ликвидировали в Брянской области, семь — в Калужской, пять — в Московском регионе, по два — в Краснодарском крае и под Калугой.

Минобороны уточнило, что один дрон летел на Москву.

Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону. Причиной принятых мер стала атака БПЛА на многоэтажный жилой дом. Беспилотник взорвался на уровне 18-го этаж и спровоцировал пожар.

От огня пострадали две квартиры, а также остекление на шести этажах. Обошлось без пострадавших и раненых. Квартира, около которой сдетонировал аппарат, оказалась нежилой.