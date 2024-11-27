Массированную атаку дронов ВСУ отразили над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники перехватили в период с 08:30 по 10:30 по московскому времени.

Сегодня утром российское оборонное ведомство сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили 22 беспилотника. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 10, над Белгородской — семь, над Воронежской — два, а над Курской, Брянской и Смоленской областями — по одному.

В ночь на 26 ноября системы ПВО ликвидировали почти 40 БПЛА. Атаки беспилотников пресекли в Ростовской, Белгородской, Брянской, Орловской, Курской и Воронежской областях, а также в Крыму.