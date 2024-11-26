Почти 40 беспилотников уничтожили в небе над Россией в ночь на 26 ноября

Российские системы ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение <…> ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В небе над Ростовской областью уничтожили 24 беспилотника, пять — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, и по одному над Орловской и Воронежской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти жителя Шебекина из-за атаки ВСУ. Украинские силы бросили взрывчатку с беспилотника. Также после обстрела выбило стекла в трех многоквартирных домах. Осколки повредили две машины и пробили кровлю гаража.