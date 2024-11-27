Более 20 украинских беспилотников сбили за ночь над 6 российскими регионами

Системы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября уничтожили над российскими регионами 22 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ с помощью дронов самолетного типа пытались атаковать российские объекты, подчеркнули в ведомстве.

Больше всего целей сбили над территорией Ростовской области — там уничтожили 10 БПЛА. В Белгородской области нейтрализовали семь дронов, в Воронежской — два, а над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей — по одному.

Атаку в Ростовской области подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, уточнив, что БПЛА ликвидировали в Родионово-Несветайском районе.

В ночь на 26 ноября российские военные сбили почти 40 беспилотников. Атаки БПЛА фиксировали в Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской областях, а также в Крыму.