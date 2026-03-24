Посол Мирошник: в 2025 году от атак БПЛА ранены или погибли 3,5 тысячи россиян

Начиненные поражающими элементами украинские беспилотники бьют по гражданским объектам на территории России. В 2025 году от них пострадали или погибли более 3,5 тысячи человек. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об этом на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Его выступление опубликовала пресс-служба министерства.

Мирошник рассказал представителям международной организации об обстановке в приграничье. По его словам, украинские боевики развернули ежедневную охоту на Белгород.

«Только в 2025 году в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3,5 тысячи человек, в том числе около 200 детей», — сказал дипломат.

С 2014 года пострадали более 41 тысячи гражданских, с февраля 2022 года — не менее 27,5 тысячи. Мирошник заявил, что за последние четыре года по регионам России на западные деньги выпустили более 400 тысяч боеприпасов. При этом большинство украинских дронов начинены шрапнелью и осколками для максимального поражения.

Ранее Мирошник рассказал, что кроме беспилотников украинские военные использовали шрапнель в снарядах реактивных систем залпового огня. Ими били по домам в Курской области.