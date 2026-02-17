Действует как шрапнель. Атаковавшие Севастополь дроны начинили металлическими шариками

Сбитый беспилотник, взорвавшийся во дворе дома на улице Гоголя, оказался начинен металлическими шариками. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал», — уточнил он.

Металлические шарики, как шрапнель, разлетаются при взрыве. Они летят с большой скоростью, увеличивая зону поражения и риск для людей, машин и зданий.

Развожаев призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и не выходить на улицу до отбоя. Он отметил, что в последние дни атаки украинских боевиков участились.

«Чем ближе очередные переговоры с Украиной, тем чаще атаки ВСУ на Россию, в том числе и на Севастополь. Известная тактика укронацистов», — добавил губернатор.

Еще одно ЧП произошло на Фиолентовском шоссе. В результате налета дрона выбило окна в частном доме. Девятилетний мальчик получил ранение — ему посекло ноги. Ребенка срочно доставили в больницу.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили свыше 150 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество украинских дронов уничтожили в Крыму и Краснодарском крае.