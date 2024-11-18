Маск прокомментировал разрешение США бить ракетами ATACMS по России

Маск после разрешения США бить ATACMS по РФ согласился, что либералы любят войну

Американский миллиардер Илон Маск согласился, что «либералы любят войну». Свое мнение он выразил в соцсети X .

Предприниматель прокомментировал пост в социальной сети о любви либералов к военным действиям, потому что они способствуют увеличению «большого правительства».

«Правда», — согласился Маск.

Ранее издание The New York Times сообщило, что власти США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS в Курской области из-за якобы присутствия там северокорейских военных. Как отметил зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров — это беспрецедентный шаг, который приведет к началу третьей мировой войны.