Американский миллиардер Илон Маск согласился, что «либералы любят войну». Свое мнение он выразил в соцсети X.
Предприниматель прокомментировал пост в социальной сети о любви либералов к военным действиям, потому что они способствуют увеличению «большого правительства».
«Правда», — согласился Маск.
Ранее издание The New York Times сообщило, что власти США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS в Курской области из-за якобы присутствия там северокорейских военных. Как отметил зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров — это беспрецедентный шаг, который приведет к началу третьей мировой войны.
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