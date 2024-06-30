Маск одним высказыванием поставил на место сторонника Украины

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил проукраинскому пользователю на обвинение о предвзятости. Свой комментарий он оставил в соцсети X .

Бизнесмен посмеялся над постом Демократической партии о грядущей победе Джо Байдена на президентских выборах. В ответ на его комментарий один из пользователей, в аккаунте которого стояли флаги Украины и США, обвинил предпринимателя в предвзятости. Маск осадил проукраински настроенного юзера и напомнил ему о свободе слова.

«Платформа [X] нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!» — написал бизнесмен.

Ранее Маск выразил беспокойство в связи с возможной атакой Запада на Россию. Он прокомментировал слова экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что Белый дом вместе с «фракцией поджигателей войны» планируют «полномасштабное нападение». Маск отметил, что это высказывание «очень настораживает».