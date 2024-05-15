«Машину боятся». Российские «Терминаторы» превзошли все ожидания в боях | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 10:24 «Машину боятся». Российские «Терминаторы» превзошли все ожидания в боях Боец Столин: БМПТ «Терминатор» отлично показала себя в боях РИА «Новости»

Читать 360 в

Машина поддержки танков «Терминатор» хорошо показывает себя в боевых действиях. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки «Юг», наводчик-оператор с позывным Столин.

БМПТ «Терминатор» отлично зарекомендовала себя в боевых действиях и стала одной из приоритетных целей для украинской армии.

Реклама

«Машину уже боятся, знают, что очень тяжело выводится из строя. <…> Машина не то что оправдала, а превзошла все ожидания, живучесть у нее феноменальная», — поделился боец.

Когда «Терминатор» подъезжает, противник сразу же прячется или бросает позиции.

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» способна поражать цели в полной темноте благодаря тепловизионному оборудованию, а также выпускать до 900 выстрелов. Каждая БМПТ оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Украинские военные боятся российских «Терминатор», которые буквально сминают их укрытия. Техника уничтожает все на своем пути, при этом она настолько мощная, что выдерживает попадание ракет.