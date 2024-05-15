«Машину боятся». Российские «Терминаторы» превзошли все ожидания в боях | 360°

15 мая 2024, 10:24
«Машину боятся». Российские «Терминаторы» превзошли все ожидания в боях
Боец Столин: БМПТ «Терминатор» отлично показала себя в боях
Машина поддержки танков «Терминатор» хорошо показывает себя в боевых действиях. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки «Юг», наводчик-оператор с позывным Столин.
БМПТ «Терминатор» отлично зарекомендовала себя в боевых действиях и стала одной из приоритетных целей для украинской армии.
Реклама
«Машину уже боятся, знают, что очень тяжело выводится из строя. <…> Машина не то что оправдала, а превзошла все ожидания, живучесть у нее феноменальная», — поделился боец.
Когда «Терминатор» подъезжает, противник сразу же прячется или бросает позиции.
Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» способна поражать цели в полной темноте благодаря тепловизионному оборудованию, а также выпускать до 900 выстрелов. Каждая БМПТ оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Украинские военные боятся российских «Терминатор», которые буквально сминают их укрытия. Техника уничтожает все на своем пути, при этом она настолько мощная, что выдерживает попадание ракет.
Ракеты
Военные
Машины
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Танки
Реклама
Реклама