Машина сгорела дотла после удара украинского дрона в Валуйском округе

Губернатор Гладков: машина загорелась в Валуйском округе после удара дрона ВСУ

Валуйский округ 5 января атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Вблизи села Борки на участке автомобильной дороги два дрона ВСУ ударили по легковой машине. Транспортное средство загорелось. В селе Долгое беспилотник прилетел в нежилое здание и повредил его.

«Предварительно, обошлось без пострадавших. Оперативные службы на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

В Шебекине 4 января украинский дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, внутри которого были два мирных жителя. Мужчину и женщины госпитализировали с серьезными ранениями.

Также дрон ВСУ прилетел в сельхозтехнику на участке Черемошное — Никольское. Осколками ранило тракториста, ему оказывают медицинскую помощь.