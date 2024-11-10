«Машин побили много». Житель курского села Гуево рассказал об ударах ВСУ

Вошедшие в Курскую область украинские боевики наносили удары по гражданским объектам. Об этом в беседе с военными следователями заявил эвакуированный житель Села Гуево Суджанского района Курской области. Видео беседы есть в распоряжении 360.ru.

Мужчина пояснил, что сначала украинские боевики обстреливали село из минометов и запускали беспилотники, а на следующий день начали бить из танка.

«Машин побили в селе много, потом по церкви били, по магазину. Наши позиции далеко находились, они за селом стояли», — заявил собеседник следователя.

Житель Гуева пояснил, что, когда эвакуировался, заметил на улице висящий украинский флаг. По его словам, сначала ему пришлось уходить по лесам, а через реку вместе с другими жителями мужчину перевезли на лодках.

Ранее житель села Пригородная Слободка Рыльского района Курской области заявил, что украинские боевики запускали ударные беспилотники по строящемуся храму, где он работал. По его словам, начиненные взрывчаткой обломки падали по всей территории и взрывались.