Во время боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что из-за потерь 57-я бригада потеряла последний сохранявший боеспособность батальон, что существенно ослабило ее позиции на указанном направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России в рамках продвижения в направлении Ямполя в Донецкой Народной Республике взяли под контроль два километра административной границы ЛНР.