ВС России освободили Диброву в ДНР и Миропольское в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Диброва в ДНР и Миропольское в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Дибровы отличились бойцы группировки войск «Юг», а в Миропольском себя проявили военнослужащие подразделений «Севера».

Бойцы Южной группировки в течение недели уничтожили более 1045 боевиков, 110 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 21 боевую бронированную машину, 41 склад боеприпасов, 14 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

В зоне действия «Севера» боевики за семь дней потеряли около 1280 бойцов, 82 автомобиля, восемь боевых бронированных машин, 11 станций радиоэлектронной борьбы, девять орудий полевой артиллерии, 64 склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские силы выровняли 10 километров линии фронта в Харьковской области.